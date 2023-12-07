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Dünya

ABD, Gazze'de İHA uçuşlarına yeniden başladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 'insani ara' sırasında askıya alınan Gazze Şeridi üzerindeki silahsız keşif amaçlı insansız hava aracı (İHA) uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 21:39 - Güncelleme:
ABD, Gazze'de İHA uçuşlarına yeniden başladı
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Pentagon sözcüsü Lisa Lawrence, Gazze üzerinde ABD İHA'larının uçuşa başlayıp başlamadığıyla ilgili bir soru üzerine yazılı açıklama yaptı.

Lawrence, "ABD, rehine kurtarma çabalarını desteklemek amacıyla Gazze üzerinde silahsız İHA uçuşlarına yeniden başladı. Rehineleri kurtarma çabaları üzerinde çalışan ortağımız İsrail'e destek olmak için tavsiye ve yardım sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pentagon, 3 Kasım'dan itibaren, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması çalışmaları kapsamında keşif amaçlı İHA uçuşları yaptığını belirtmiş, geçen ay sonunda İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen "insanı ara" sürecinde ise bu uçuşları askıya aldığını açıklamıştı.

  • Gazze Şeridi İHA uçuşları
  • Silahsız keşif İHA
  • Pentagon açıklama

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