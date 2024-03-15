ABD Gazze'ye liman inşa ediyor! Uzay görüntüleri geldi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.LİMAN İNŞAASI BAŞLADI
ABD'li uydu şirketi Maxar, ABD'nin Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntüledi.KIYIDAN DENİZE 50 METRE
Maxar, uzaydan çekilen fotoğrafların 11-12-13 Mart tarihlerinde çekildiğini belirterek, Al Rashid Karayolu üzerinde yer alan yeni limanın inşaatına 10 Mart'ta başlandığı ve şu anda kıyı şeridinden denize doğru yaklaşık 50 metre uzandığı ifade edildi.4 GEMİ YOLA ÇIKMIŞTI
ABD Donanması'na ait dört gemi, 12 Mart'ta ABD'nin Virginia eyaletinden Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa edilecek liman için yola çıkmıştı.