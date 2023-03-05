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Dünya

ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Milley, teröristlerle görüştü

ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etti.

AA5 Mart 2023 Pazar 01:55 - Güncelleme:
ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Milley, teröristlerle görüştü
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AA muhabirine konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, bugün (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulundu.

Amerikan medyasındaki haberlere göre, Milley, kendisiyle seyahat eden muhabirlerin, Suriye'de yaklaşık 900 Amerikan askerinin konuşlandırılmasının alınan riske değip değmeyeceğine ilişkin sorularına, "Bunun önemli olduğunu düşünüyorsanız, o zaman cevabım evet." yanıtını verdi.

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