ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Mark Green, muhalif lider Guaido'nun temsilcisiyle başkent Washington'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki demokrasi yanlısı çabalara katkı için" 52 milyon dolarlık yeni bir yardım bütçesi ayırdıklarını bildirdi.

Green, söz konusu yardımın 19 milyon dolarının, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidardan ayrılıp Guaido'nun göreve gelmesi durumunda, ona ve ekibine verilecek eğitim için harcanacağını belirtti.

Trump yönetimi, daha önce "Venezuela'da demokrasiyi teşvik etmek için" yardım bütçesinden 15 milyon dolar kaynak ayrıldığını açıklamıştı.