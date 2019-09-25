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ABD gerilimi tırmandırıyor: Muhaliflere 52 milyon dolarlık yardım!

ABD yönetimi, Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhaliflere 52 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Mark Green, muhalif lider Guaido'nun temsilcisiyle başkent Washington'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki demokrasi yanlısı çabalara katkı için" 52 milyon dolarlık yeni bir yardım bütçesi ayırdıklarını bildirdi.

Green, söz konusu yardımın 19 milyon dolarının, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidardan ayrılıp Guaido'nun göreve gelmesi durumunda, ona ve ekibine verilecek eğitim için harcanacağını belirtti.

Trump yönetimi, daha önce "Venezuela'da demokrasiyi teşvik etmek için" yardım bütçesinden 15 milyon dolar kaynak ayrıldığını açıklamıştı.

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