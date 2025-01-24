ABD: Göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşlar başladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sıraya girmiş insanların askeri uçağa bindirildiği bir fotoğrafı paylaşan Leavitt, "Sınır dışı etme uçuşları başladı." ifadelerini kullandı.

Leavitt, ABD Başkanı Donal Trump'ın tüm dünyaya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Eğer ABD'ye yasa dışı yollarla girerseniz, ciddi sonuçlarla karşılaşırsınız." ifadesini kullandı.

Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.