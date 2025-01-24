İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6834
  • EURO
    37,5745
  • ALTIN
    3183.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD: Göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşlar başladı
Dünya

ABD: Göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşlar başladı

Beyaz Saray, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşların başladığını bildirdi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 19:24 - Güncelleme:
ABD: Göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşlar başladı
ABONE OL

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sıraya girmiş insanların askeri uçağa bindirildiği bir fotoğrafı paylaşan Leavitt, "Sınır dışı etme uçuşları başladı." ifadelerini kullandı.

Leavitt, ABD Başkanı Donal Trump'ın tüm dünyaya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Eğer ABD'ye yasa dışı yollarla girerseniz, ciddi sonuçlarla karşılaşırsınız." ifadesini kullandı.

TRUMP SINIR DIŞI EDİLECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.