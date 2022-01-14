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Dünya

ABD göçmenlik merkezlerinde korkutan artış! Yüzde 520'yi buldu

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE) gözaltı merkezlerindeki göçmenler arasında Kovid-19 vakalarının 2022'nin başından bu yana yüzde 520 oranında arttığı belirtildi.

AA14 Ocak 2022 Cuma 21:40 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 21:40
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CBS'te yayınlanan istatistiğe göre, ICE birimlerinde Kovid-19'a yakalananların sayısının yeni yılın ilk gününden bu yana yüzde 520 fazlalaşması aşılama ve gözaltındakilerin serbest bırakılması çağrılarının artmasına neden oldu.

Kurumun istatistiklerine göre, ICE gözaltı tesislerinde kontrolden geçirilen 1766 göçmenden 285'inde Kovid-19'a rastlandığı, bu oranın 3 Ocak verilerine göre 6 kat fazla olduğu tespit edildi.

Ülke genelinde 200 birimi bulunan ICE merkezlerindeki Kovid-19'lu hastaların, toplamda 22 bini bulan tutuklu göçmenlerin yüzde 8'ini oluşturduğu bildirilirken kuruma ait 21 tesiste Kovid-19'lu hastaların hastaneye kaldırılmadıkları bilgisi paylaşıldı.

ICE birimlerinde salgının başlangıcından bu yana 32 binden fazla göçmenin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bunlardan 11'inin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Resmi rakamlara göre, ICE merkezlerindeki 22 bin göçmenin yaklaşık yüzde 76'sının sabıka kaydı bulunmuyor.

  • kovid-19
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