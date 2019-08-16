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ABD: Grace 1 Devrim Muhafızları'na petrol taşıyor, herkes için sonuçları olacak

ABD makamları Cebelitarık'ta el konulan Grace 1 tankerinin İran'dan Suriye'ye petrol taşıdığını belirterek, 'Bununla ilişiği olan herkes için ciddi sonuçları olacak.' açıklamasında bulundu.

  • star.com.tr
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ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Başkanı Morgan Ortegus, temmuz ayı başlarında Cebelitarık'ta el konulan İran'a ait Grace 1 tankeri ile ilgili bir açıklama yaptı.
 
Ortegus, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldığını hatırlatarak, ''Amerika Birleşik Devletleri, Grace 1'in İran'dan Suriye'deki İran Devrim Muhafızları'na petrol taşıyarak yardım ettiğine inanıyor. Bu nendenle Grace 1 ile herhangi bir ilişkisi bulunanlar için ciddi sonuçları olacak.'' dedi.
 
Açıklama, Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin dün erken saatlerde, el konulan Grace 12'in serbest bırakmanın lehine karar vermesinden sonra geldi. ABD makamları mahkemenin kararına sert tepki göstererek geminin bırakılmaması gerektiğini savundu.

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

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