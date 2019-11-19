Donald Trump'ın geçen hafta sonu hastane ziyaretine ilişkin yapılan 'kalp krizi' geçirdiğine dair iddiaları reddetti.

Kabine toplantısından öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Rutin bir kontrolüm vardı. Oradan çok hızlı bir şekilde çıktım ve eve döndüm." dedi.

The Guardian'ın haberine göre, Beyaz Saray, Trump'ın doktoru Sean Conley'in “geçici kontrolün” hem “rutin” olduğunu hem de “zamanlama belirsizlikleri” nedeniyle gizli tutulduğunu söylediği bir bildiri yayınladı.

“Bazı spekülasyonlara rağmen,” Conley, Trump'ın göğüs ağrısı olmadığını belirterek, "Spesifik olarak, herhangi bir özel kardiyak veya nörolojik değerlendirmeden geçmedi.” dedi.

Donald Trump abur cubur yemekten hoşlanıyor ve sevdiği golf sahasının ötesinde çok az egzersiz yapıyor, ancak Dr Conley'in raporuna göre bu yıl Şubat ayından bu yana kolestrolünün en düşük değerde çıktığını belirtiyor.

Ancak bu rapor, Cumhurbaşkanının obez olduğunu ve Trump'ın kalbiyle ilgili endişelerin daha önce dile getirildiğini söyledi.