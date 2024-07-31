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Dünya

ABD, Gürcistan'a yapacağı yardımı askıya aldı

ABD, Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı, ülkede tartışmalara neden olan 'yabancı etki yasası' nedeniyle askıya aldığını açıkladı.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
ABD, Gürcistan'a yapacağı yardımı askıya aldı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan'a yapacakları yardımı durdurduklarını belirtti.

Blinken, açıklamasında, "Gürcistan hükümetinin antidemokratik eylemleri nedeniyle, ikili ilişkilerimize yönelik kapsamlı bir değerlendirme sonucu hükümetin faydalanacağı 95 milyon dolarlık desteği askıya alıyoruz." ifadesini kullandı ve Gürcü halkının taleplerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

- GÖSTERİLERE NEDEN OLAN TARTIŞMALI YASA

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının nisanda Gürcistan Meclisine sunulmasının ardından ülkede gösteriler başlamıştı.

Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilen yasa, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti.

Yasanın 28 Mayıs'ta parlamentoda yapılan oylamada 4'e karşı 84 oyla tekrar kabul edilmesiyle Zurabişvili'nin vetosu aşılmıştı.

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