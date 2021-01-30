İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2021 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3223
  • EURO
    8,8899
  • ALTIN
    433.532
  • BIST100
    1473.45
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Halid Şeyh Muhammed'in bulunduğu hapishanedeki mahkumlara Kovid-19 aşısı yapılacağını duyurdu
Dünya

ABD, Halid Şeyh Muhammed'in bulunduğu hapishanedeki mahkumlara Kovid-19 aşısı yapılacağını duyurdu

ABD, 11 Eylül saldırılarının mimarı Halid Şeyh Muhammed'in de yer aldığı Küba'daki hapishanesindeki mahkumlara Kovid-19 aşısının yapılacağını duyurdu.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 10:21 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:21
ABONE OL

ABD, Küba’daki askeri hapishanesi Guantanamo Kampı’nda tutuklu mahkumlara koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Pentagon Sözcü Michael Howard tarafından yapılan açıklamada, Guantanamo Kampı’ndaki 11 Eylül saldırılarının mimarı Halid Şeyh Muhammed'in aralarında bulunduğu 40 mahkumun Kovid-19 aşısı olacağını ifade ederek, “Gönüllülük esasına göre ve Departmanın öncelikli dağıtım planına uygun olarak aşı uygulanacaktır” dedi.Howard, Küba’daki ABD askeri hapishanesinde 40 tutuklunun bulunduğunu ifade etti.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 443 bin 832 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 26 milyon 342 bin 817 kişiye ulaştı. Ülkede, 16 milyon 71 bin 748 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 827 bin 237 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.