ABD ve desteklediği Guaido Venezuela halkını yıldırmak için şantaj yapıyor

Venezeula'da ülke adeta karanlığa gömüldü. Yönetim ve devlet kurumları, kendini anayasaya aykırı bir yöntemle devlet başkanı ilan eden Juan Guaido destekçisi ABD sabotajlarını , Washington ise ülke ve halkını şantajla dize getirmeye çalışıyor.

ABD'nin desteklediği Guaido halkı tehdit edercesine ''Maduro gidince, elektrikler gelecek'' açıklamasıyla aslında elektrik kesintilerinin arkasında hangi elin olduğunu işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından Venezuela ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yine Maduro hükümetini hedef alan Pompeo, ''Venezuelalılara zarar veren elektrik kesintileri ve yıkım, ABD yüzünden değil, Kolombiya yüzünden değil. Ekvador, Brezilya ya da Avrupa yüzünden de değil. Enerji sıkıntısı ve açlık Maduro rejiminin yetersizliğinin sonucudur.'' dedi.

Elektrik kesintilerine atıfta bulunarak Venezuela halkına gözdağı veren ABD Dışişleri Bakanı açıklamasında, ''Maduro'nun politikaları karanlıktan başka bir şey getirmez.'' ifadelerini kullandı.

Pompeo, Venezeuela'da yemek ve ilacın olmadığını, şimdilerde elektriğin de olmadığı ve gelecekte Maduro'nun da olmayacağını belirtti.

''ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN ARKASINDA ABD VAR''

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro dün yaptığı açıklamada, "ABD emperyalistlerinin halkımıza karşı ilan ettiği ve yönlendirdiği elektrik enerjisi savaşı bertaraf edilecek. Hiç kimse ama hiç kimse Hugo Chavez'in halkına karşı kazanamaz.'' dedi.

Venezuela'nın 23 eyaletinden 21'inde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapan Venezuela Ulusal Elektrik Enerjisi Kurumu, büyük hidroelektrik santrali Guri'nin devlete karşı yürütülen enerji savaşında sabotajlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.