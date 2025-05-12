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Dünya

ABD-Hamas anlaşmasında Türkiye detayı! Oynanan rol süreci hızlandırdı

Washington yönetimiyle görüşmesi sonucu ABD vatandaşı esirin serbest bırakılacağını açıklayan Hamas, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye'ye süreç boyunca çabalarından dolayı teşekkür etti. Diplomatik kaynaklar, bunun Türkiye'nin oynadığı kolaylaştırıcı rol olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin ABD tarafına, Hamas'ın bu adımı atmasının kalıcı barışın tesisi yönünde bir iyi niyet gösterisi olduğunu ilettiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2025 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
ABD-Hamas anlaşmasında Türkiye detayı! Oynanan rol süreci hızlandırdı
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Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin girişimiyle Hamas'ın son günlerde ABD yönetimiyle görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı Gazze Şeridi'ndeki asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını belirterek, Alexander'ın serbest bırakılmasının, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri" olacağı aktarıldı.

Hamas hareketi, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye'ye süreç boyunca çabalarından dolayı teşekkür etti.

Diplomatik kaynaklar bu "teşekkürün" gerekçesi olarak, Türkiye'nin sürecin başından beri Hamas ve ABD arasında, ABD vatandaşı Edan Alexander'ın serbest bırakılması için kolaylaştırıcı rol oynamasını gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN OYNADIĞI KOLAYLAŞTIRICI ROL

Hamas'a herhangi bir baskı uygulamaksızın böyle bir adım atılmasının, Washington ile Gazze arasında güven ortamı oluşturulması bakımından önemli olduğu da kaydediliyor.

Türkiye, ABD tarafına, Hamas'ın bu adımı atmasının kalıcı barışın tesisi yönünde bir iyi niyet gösterisi olduğunu iletti.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son haftalarda Hamas'la İstanbul, Ankara ve Doha'da yaptığı temaslarda bu konuların en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu da vurguluyorlar.

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