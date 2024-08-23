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Dünya

ABD, Hamas'ın ateşkes müzakerelerine katılmasını istiyor

Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesini isteyen ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kahire'de dün başlayan Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın da İsrail, ABD, Mısır ve Katar'dan müzakerecilerin katıldığı görüşmelere katılması gerektiğini ifade etti.

IHA23 Ağustos 2024 Cuma 20:39 - Güncelleme:
ABD, Hamas'ın ateşkes müzakerelerine katılmasını istiyor
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ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakereler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen müzakereler dün Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby müzakerelere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamalarda, görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini ve bazı ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

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"HAMAS'IN GÖRÜŞLMELERE KATILMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

Tüm tarafların önerilen anlaşmanın uygulanması için bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Kirby, Hamas'ın da İsrail, ABD, Mısır ve Katar'dan müzakerecilerin katıldığı görüşmelere katılması gerektiğini ifade etti. Kirby, "Biz buradayız. Onlar da Kahire'de. Hamas'ın görüşmelere katılmasına ve detaylardaki tıkanıklığın derinine inmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde ve hafta sonu boyunca buna odaklanacağız" dedi.

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"MISIR VE KATAR YENİ ÖNERİYİ İLETECEK"

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre Mısır ve Katar, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet tarafından dün Kahire'de sunulan Philadelphia Koridoru ve Refah sınır kapısı konusundaki yeni bir öneriyi Hamas'a iletecek. Gazete, İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde bu hamlenin "göreceli bir ilerlemeye" işaret ettiğini belirtti. Haaretz ayrıca İsrailli bir kaynağın "Perşembe günü Kahire'de yapılan heyetler arası toplantı yapıcıydı. Mısır ile İsrail arasında Philadelphia Koridoru konusundaki boşlukları kapattı. Şimdi Hamas'ın tutumunu bekliyoruz" dediğini aktardı.

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