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Dünya

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden dikkat çeken açıklama!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkede Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı vakaların henüz tavan yapmadığına inandığını söyledi.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 01:13 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 01:13
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Walensky, NBC'ye yaptığı açıklamada, Omicron'la ilgili Güney Afrika'yı işaret ederek, "Diğer ülkelerde zirve yapma şekline bakınca bu zirveyi henüz ABD'de gördüğümüze inanmıyorum." dedi.

Kovid-19 vakalarının son 7 günde, önceki haftaya göre iki kat arttığına dikkati çeken Walensky, buna rağmen ABD'nin bugün Güney Afrika'nın yaşadığı zirveyi henüz deneyimlemediğini düşündüğünü aktardı.

Walensky, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda vaka oranlarına kıyasa daha yavaş bir yükselme olduğunu belirterek, "Ancak artık hastaneye yatışların da arttığını görmeye başlıyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı olarak hızla artan vaka sayısı 3 Ocak'ta günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

  • Kovid-19
  • omicron

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