ABD Hava Kuvvetlerine ait uçak Rusya üzerindeki uçuşunu 23 Şubat'ta sonlandıracak

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Açık Semalar Antlaşması çerçevesinde ABD Hava Kuvvetleri uçağınin 18 Şubat'ta başlayan gözlem uçuşu 23 Şubat'ta sona erecek.

Uçakların rotalarını izleyen PlaneRadar sitesine göre Boeing OC-135B tipi bir uçak Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Çita şehri üzerinde uçuş yaparken gözlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçuşun kabul edilen parametrelerinin ve gözetleme ekipmanları kullanımının Rus temsilciler tarafından sıkı bir şekilde takip edildiğini bildirdi.

AÇIK SEMALAR ANTLAŞMASI

Açık Semalar Antlaşması (ASA), Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla açıklık ilkesinden hareketle 1992 yılında Helsinki'de imzalandı. Kasım 2000'de Rusya parlamentosu tarafından onaylanmasını müteakip 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girdi.

ASA kapsamında taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız gözlem uçuşları gerçekleştirilebiliyor. ASA, dünya üzerinde şu ana kadar imzalanan en teknik ve en detaylı antlaşmadır. Antlaşmanın bir diğer özelliği ise teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenmesidir.