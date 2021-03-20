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Dünya

ABD Hava Kuvvetlerince eğitimde vurularak düşürülen İHA sahilde bulundu

ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentinde ABD Hava Kuvvetlerince eğitimde vurularak düşürülen insansız hava aracı (drone) sahilde bulundu.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 13:43 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:44
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Yerel medyadaki haberlerde, Ocean Hammock Park sahiline gidenlerin, turuncu renkli bir drone ile karşılaştıkları belirtildi.

Ocean Ridge Emniyet Müdürü Hal C. Hutchins, polisin sahilden kaldırdığı droneyi, ABD Hava Kuvvetlerine teslim ettiğini söyledi.

- 6 metre uzunluğunda ve 312 kilogram ağırlığında

ABD Hava Kuvvetlerinden Teğmen Savannah Bray da savaş uçağı pilotlarının eğitimi için hava hedefi olarak kullanılmak üzere Florida'daki Panama City'den kaldırılan "BQM-167A" tipi dronenin, Eglin Hava Üssü yakınlarında vurulduğunu açıkladı.

Bray, 312 kilogram ağırlığı olan ve saatteki hızı 1125 kilometreyi bulan dronenin 6 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Böyle bir olayla ilk kez karşılaşılmadığına dikkati çeken Bray, düşen çoğu dronenin geri kazanıldığını belirtti.

Dronenin ne zaman havalandığında dair bir açıklama yapılmadı.

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