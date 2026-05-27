EFES-2026 Müşterek Tatbikatı'nda sahne alan yerli üretim T129 ATAK helikopterleri, milli lazer güdümlü CİRİT füzeleriyle belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti. TUSAŞ tarafından en zorlu iklim şartlarına uygun geliştirilen, 2 bin 720 beygir gücündeki dev taarruz helikopterlerinin performansı TSK'nın havada ulaştığı gücü bir kez daha ortaya koydu.

ABD basını ise tatbikatı yakından takip etti. EFES 2026 tatbikatını konu alan bir haberde T129 ATAK helikopterlerine özellikle dikkat çekildi.

T-129 ATAK helikopterinin, hem amfibi çıkarma hem de hava saldırısı operasyonlarını destekleyen müşterek ateş destek mimarisinde merkezi bir konuma sahip olduğu ifade edildi. EFES-2026'da gözlemlenen canlı atış sekansında, helikopterin, kıyı savunması, düşman hareketliliği ve muharebe alanı takviye yollarıyla bağlantılı hedef gruplarına karşı, hızlı ve kontrollü etkiler sağlamak için görünür şekilde gösterilen 20 mm top atışı ve CİRİT lazer güdümlü füzeler kullandığının altı çizildi.

"ATAK OPERASYONEL AÇIDAN ÖZELLİKLE ÖNEMLİ"

Amfibi çıkarma bağlamında, ATAK'ın performansının operasyonel açıdan özellikle önemli olduğunun altı çizilen haberde, EFES-2026'da sahne alan T-129 ATAK'ın, çıkarma kuvvetinin üzerinde silahlı bir koruma katmanı görevi görerek, plaj başı çevresindeki tehditleri bastırmaya, ilk yerleşimi güvence altına almaya ve deniz tabanlı manevradan sürekli kara muharebe operasyonlarına geçişi desteklemeye yardımcı olduğu dile getirildi.

Gece operasyonlarına uygunluk bakımından ise ATAK'ın NATO bağlamında büyük önem taşıdığı ifade edildi. Gece operasyonlarının, sadece karanlıkta uçmaktan daha fazlasını gerektirdiği; mürettebat koordinasyonu, sensör disiplini, hedef tespiti, hava sahası çatışmalarının önlenmesi ve dost kuvvetlere yönelik riski artırmadan kinetik etkiler sağlama yeteneği gerektirdiği dile getirildi.

NATO İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ

T-129 ATAK helikopterinin gündüz ve gece operasyon kabiliyetine sahip olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin taarruz havacılığının sadece gündüz yakın hava desteğiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda sürekli muharebe baskısı, sürpriz ve operasyonel sürekliliğe katkıda bulunabileceğini gösterdiği vurgulandı. NATO Müttefik Kuvvetleri için bu yeteneğin, hızlı reaksiyon, kıyı savunması, sınır güvenliği ve özel operasyon desteğinin gündüz ve gece aşamaları arasında kesintisiz devam etmesi gerekebilecek modern kriz senaryolarında son derece önemli olduğu aktarıldı.

TAŞIDIĞI YÜKE DİKKATİ ÇEKTİLER

T-129 ATAK'ın silah konfigürasyonunun, Türk mürettebatına geniş bir hedef yelpazesinde ölçeklenebilir bir etki paketi sunduğu ve bununun da EFES-2026'daki performansının merkezinde yer aldığı aktarıldı. Silah donanımının, 500 mermi kapasiteli 20 mm taretli top, sekiz adede kadar UMTAS veya L-UMTAS güdümlü tanksavar füzesi, 76 veya 48 mermi kapasiteli 70 mm güdümsüz roketler, 16 adede kadar CİRİT 70 mm lazer güdümlü füze, sekiz adede kadar STINGER havadan havaya füze ve yardımcı yakıt tankı seçeneğini içerebildiğinin altı çizildi.

NATO perspektifinden bakıldığında, ATAK'ın EFES-2026'daki performansının, Türk ulusal envanterinin ötesinde bir öneme sahip olduğu dile getirildi ATAK'ın yakın hava desteği, silahlı keşif, refakat, hassas vuruş, konvoy engelleme, derin saldırı ve gece-gündüz muharebe görevlerini yerine getirebilme yeteneğinin, onu değerli bir müttefik haline getirdiği vurgulandı.