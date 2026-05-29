Dünya

ABD Hazine Bakanlığı İran ordusunun petrol satışlarına yeni yaptırım dalgası başlattı

ABD Hazine Bakanlığı, İran ordusunun paravan şirketler ve gölge filo gemileri aracılığıyla sürdürdüğü petrol satışlarını hedef alan yeni yaptırımları devreye soktu. Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın silahlı kuvvetlerini yeniden inşa etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 00:56 - Güncelleme:
ABD yönetimi, İran'ın askeri kapasitesini finanse eden petrol gelirlerini kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran ordusunun petrol satış ağında yer alan şirketleri ve gölge filo gemilerini hedef aldı. Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın bölgedeki tehditlerine karşı baskının artarak süreceği mesajını verdi.

İRAN ORDUSUNUN PARAVAN ŞİRKET AĞI HEDEFTEKİ

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın askeri petrol satışlarına karşı ek adımlar attığı bildirildi.

Bu satışların, İran'ın silahlı kuvvetlerinin yeniden inşasını finanse etmesine ve ABD ile bölgedeki ortaklarına yönelik tehditlerini sürdürmesine imkan verdiği belirtilen açıklamada, İran ordusunun bir dizi paravan şirket aracılığıyla İran ham petrolünü satarak gelir sağladığı ifade edildi.

SEPEHR ENERGY JAHAN'IN GÖLGE FİLOSUNA YAPTIRIM DARBESİ

Açıklamada, İran Genelkurmay Başkanlığının petrol satış kolu olan Sepehr Energy Jahan firmasının petrol ihracatını gerçekleştirebilmek için büyük ölçüde gölge filo gemilerine ve paravan şirketlere bağımlı olduğu belirtilerek, bu kapsamda çeşitli şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

BAKAN BESSENT'TEN İRAN'A SERT UYARI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Hazine Bakanlığı, İran ve ordusunu ABD müttefikleri ile Orta Doğu'daki ortaklarını tehdit etmek için ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla İran'ın petrol satışları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecektir. İran hükümetinin silahlı kuvvetlerini ve askeri yeteneklerini yeniden inşa etmek amacıyla petrol gelirlerini artırmasına izin vermeyeceğiz."

  • İran yaptırımları
  • ABD Hazine Bakanlığı
  • İran petrol satışları
  • Orta Doğu güvenliği

