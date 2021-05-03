ABD, 463 milyar dolar borçlanacak

AA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:23 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:24

Bakanlık, bu yılın nisan-haziran ve temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın ikinci çeyreğinde 463 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı sağladığı ilave destekten dolayı şubatta duyurulan tahminden 368 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin yılın üçüncü çeyreğinde de 821 milyar dolar borçlanmasının ve eylül sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin ocak-mart döneminde ise 401 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 1,122 trilyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, şubatta paylaştığı tahminde, Hazinenin ilk çeyrekte 274 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.