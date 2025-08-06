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Dünya

ABD-Hindistan geriliminde yeni perde! Trump kararnameyi resmen imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rus petrolünü satın almaya devam eden Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
ABD-Hindistan geriliminde yeni perde! Trump kararnameyi resmen imzaladı
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Kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek.

Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.

Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.

YÜZDE 25 ORANINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİNE EK OLARAK UYGULANACAK

Söz konusu ek tarife oranı, Hindistan'a halihazırda getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

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