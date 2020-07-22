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Dünya

ABD, Houston'daki Çin konsolosluğunun boşaltılmasını istedi

ABD, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunun boşaltılmasını istedi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:17 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:17
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