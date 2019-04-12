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'ABD hükümeti Sudan'da çeşitli paydaşlarla görüşecek'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, 'ABD hükümeti, Sudan'da demokratik geçiş konusunda destek vermek için önümüzdeki günlerde hükümet yetkilileri ve bu ülkedeki çeşitli paydaşlarla görüşecek.' dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin, "ABD hükümeti, Sudan'da demokratik geçiş konusunda destek vermek için önümüzdeki günlerde hükümet yetkilileri ve bu ülkedeki çeşitli paydaşlarla görüşecek." ifadesini kullandı.

Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Sudan halkını, geçen yıl aralık ayından bu yana yaptıkları "barışçıl protestoları" devam ettirmeye çağıran Ortagus, "Sudan, kendini yeni bir yola sokma şansına sahip ki bu yolda meşru demokratik seçimler, tüm insan haklarına saygı ve sivillerin yönetiminde bir hükümet de olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki tüm silahlı taraflara çatışmadan kaçınma ve halkı koruma çağrısı yapan Ortagus, şöyle devam etti:

"ABD hükümeti, Sudan'da demokratik geçiş konusunda destek vermek için önümüzdeki günlerde hükümet yetkilileri ve bu ülkedeki çeşitli paydaşlarla görüşecek."

Ortagus, ay sonunda yapılması planlanan ve Sudan ile ikili ilişkileri 6 temel alanda genişletmek üzere belirlenen süreçteki Ortak Değerlendirme Komitesi İkinci Aşama görüşmelerinin de askıya alındığını belirtti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

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