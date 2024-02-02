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Dünya

ABD, Husilere ait 2 İHA'yı ateş açarak imha etti

ABD, Kızıldeniz yakınlarında İran destekli Husilere ait 2 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.

AA2 Şubat 2024 Cuma 11:43 - Güncelleme:
ABD, Husilere ait 2 İHA'yı ateş açarak imha etti
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Kızıldeniz ile Umman Denizi arasındaki Aden Körfezi'nde dün yerel saatle 05.00 sıralarında bir hava insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.

İlk olaydan yaklaşık 5 saat sonra Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye yollarına doğru ilerlediği görülen başka bir İHA'nın hedef alındığı aktarılan açıklamada, İHA'ya "bölgedeki ticaret gemilerine ve ABD Donanmasına tehdit oluşturduğu belirlendikten sonra" ateş açıldığı kaydedildi.

Liberya bandıralı konteyner gemisi "M/V Koi"yi hedef alan İHA'ların gemiye hasar vermeden düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığının eylemleri, seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecek." ifadesi kullanıldı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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