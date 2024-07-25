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Dünya

ABD için endişe verici anket! Çocuk sahibi olmak istemeyenlerin sayısı giderek artıyor

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezinin yaptığı ankete göre, ülkede yetişkinlerin yüzde 47'si çocuk sahibi olmak istemiyor.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
ABD için endişe verici anket! Çocuk sahibi olmak istemeyenlerin sayısı giderek artıyor
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Axios'un haberine göre, ankette, çocuğu bulunmayan 50 yaş üstü 2 bin 542 ve 50 yaş altı 770 kişiye çocuk sahibi olmak isteyip istemedikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 47'si çocuk sahibi olmak istemediğini belirtti.

YILLARA GÖRE DEĞİŞİM

ABD'de 2018'de yapılan ankette, çocuk sahibi olmak istemeyenlerin oranı yüzde 37, 2021'de yüzde 44 çıkmıştı.

'DÜNYANIN DURUMU ÇOCUK BAKMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL'

Ankete katılanların çoğunluğu sadece çocuk sahibi olmak istemediklerini belirtirken, bir kısmı "dünyanın durumunun çocuk bakmaya elverişli olmadığını", bir kısmı da "bütçelerinin çocuk bakmaya yetmediğini" bildirdi.

KADINLARDA ORAN DAHA YÜKSEK

Kadınların yüzde 64'ü çocuk sahibi olmak istemediklerini söylerken, bu oranın erkeklerde yüzde 50 olduğu görüldü.

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