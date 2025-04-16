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Dünya

ABD ile 825 milyon dolarlık anlaşma! Stinger füzeleri yakında geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, tahmini değeri 825 milyon dolar olan 600 adet FIM-92K Stinger Block I füzesinin satışını onayladı. Söz konusu satışın gerçekleştirileceği Fas'ın bu yolla mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini artıracağı ifade edildi.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2025 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
ABD ile 825 milyon dolarlık anlaşma! Stinger füzeleri yakında geliyor
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Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı[DSCA]aracılığıyla yapılan duyuru, yalnızca füzeleri değil, aynı zamanda ABD hükümeti ve yüklenici mühendisliği, lojistiği ve teknik destek hizmetlerini de içeriyor.

ABD, bu adımla Kuzey Afrika'da NATO dışı bir müttefikle ortaklığını güçlendirirken, anlaşmanın bölgesel güvenlik ve teknolojik ilerleme için, özellikle gerginliklerin ve değişen ittifakların damga vurduğu bir bölgede, derin etkiler taşıdığı ifade edildi.

ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞADI

FIM-92K Stinger Block I füzesi, 1981'deki tanıtımından bu yana kısa menzilli hava savunmasının temel taşlarından biri olan taşınabilir hava savunma sistemi[MANPADS]olan ikonik Stinger ailesinin gelişmiş bir evrimidir.

Raytheon Missiles & Defense tarafından üretilen Stinger, alçaktan uçan uçaklara, helikopterlere ve giderek artan şekilde insansız hava araçlarına (İHA) karşı koymak için tasarlanmıştır. FIM-92J'den türetilen FIM-92K varyantı, füzenin yalnızca kendi kızılötesi arayıcısına güvenmek yerine fırlatma platformunun sensörlerinden hedefleme bilgisi almasını sağlayan bir veri bağlantısı içeren araç tabanlı fırlatıcılar için optimize edilmiştir.

ETKİLİ BİR ÇÖZÜM SUNUYOR

Bu geliştirme, özellikle dronlar gibi küçük, çevik hedeflere karşı doğruluğu ve etkinliği artırır. Füze, yaklaşık 4,8 mil menzil ve yaklaşık 10.000 fit tavan sağlayan çift aşamalı katı yakıtlı roket motoruna sahiptir. Yakınlık fünyesiyle donatılmış yüksek patlayıcı harp başlığı, doğrudan bir vuruş elde edilemese bile öldürücülüğü garanti eder ve bu da onu İHA'lara ve diğer küçük hedeflere karşı etkili hale getirir.

Fas'ın bu füzeleri edinmesi, kısa menzilli hava savunma (SHORAD) yeteneklerindeki kritik bir boşluğu gideriyor. Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri halihazırda Patriot hava savunma bataryaları ve F-16V savaş uçakları dahil olmak üzere ABD tarafından tedarik edilen bir dizi gelişmiş sistemi kullanıyor ancak Stinger, düşük irtifa tehditlerine karşı koymak için hafif, mobil bir çözüm sunuyor.

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