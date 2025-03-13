İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2025 Perşembe / 14 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6117
  • EURO
    39,8576
  • ALTIN
    3499.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ile AB arasındaki ticaret savaşı kızışıyor! Trump'tan yüzde 200 gümrük vergisi tehdidi
Dünya

ABD ile AB arasındaki ticaret savaşı kızışıyor! Trump'tan yüzde 200 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) viskiye yüzde 50 vergiyi kaldırmadığı takdirde AB'den ithal edilen tüm alkollü içeceklere yüzde 200 vergi uygulayacaklarını açıkladı.

IHA13 Mart 2025 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
ABD ile AB arasındaki ticaret savaşı kızışıyor! Trump'tan yüzde 200 gümrük vergisi tehdidi
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin ABD'den aldığı viskiye uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergisini kaldırmadığı takdirde AB'den ithal edilen alkollü içeceklere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump paylaşımında, "Dünyanın en düşmanca ve suistimal edici vergilendirme ve gümrük tarifi otoritelerinden biri olan ve tek amacı ABD'den faydalanmak olan Avrupa Birliği, viskiye yüzde 50 oranında çirkin bir gümrük vergisi koydu. Bu tarife derhal kaldırılmazsa ABD yakın zamanda Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm alkollü içeceklere yüzde 200 oranında tarife uygulayacak" ifadelerini kullandı.

AB MİSİLLEME YAPMIŞTI

Avrupa Birliği dün ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme yapmış, 1 Nisan'dan itibaren tekneler, motosikletler ve viski de dahil olmak üzere 26 milyar Euro (28 milyar dolar) değerindeki ABD ürünlerine karşı tedbir uygulayacağını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.