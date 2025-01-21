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Dünya

ABD ile Afganistan arasında tutuklu değişimi gerçekleştirildi

Katar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Afganistan arasındaki tutuklu değişiminin tamamlandığını duyurdu

AA21 Ocak 2025 Salı 22:12 - Güncelleme:
ABD ile Afganistan arasında tutuklu değişimi gerçekleştirildi
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi'nin açıklamalarını yayımladı.

Huleyfi, "Katar'ın iyi niyetli girişimi sonucunda Afganistan'da tutuklu olan iki Amerikan vatandaşı serbest bırakıldı, karşılığında ise ABD'de tutuklu bulunan bir Afgan vatandaşı serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

TÜM TUTUKLULAR DOHA'YA ULAŞTI

Tüm tutukluların Doha'ya ulaştığını dile getiren Huleyfi, ülkelerine dönüşleri için gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, serbest bırakılan kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmezken, yapılan bu anlaşmanın barışçıl yollarla çözülecek anlaşmazlıkların çözümüne ön ayak olması temenni edildi.

Katar'ın yoğun arabuluculuğu sonucunda, Şubat 2020'de ABD ile Afganistan'daki Taliban arasında anlaşma imzalanmasının ardından 15 Ağustos 2021'de Taliban Hareketi, Afganistan'ı kontrolü altına almıştı.

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