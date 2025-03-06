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Dünya

ABD ile anlaşmaya çalışıyorlar: Elbette bir gecede çözülemeyecek

Arjantin hükümeti, ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına ilişkin yoğun bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 08:55 - Güncelleme:
ABD ile anlaşmaya çalışıyorlar: Elbette bir gecede çözülemeyecek
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Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, hükümet binası Casa Rosada'da basına yaptığı açıklamada, ABD ile gerçekleştirilecek anlaşmanın Arjantin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, süreçle ilgili yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Adorni, "Dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olan ABD, ürünlerimize büyük katkı sağlayabilecek açık bir örnektir. Bunlar elbette bir gecede çözülemeyecek, uzun zaman alacak konular. Ancak ekonomi ekibinin ABD ile bir STA'nın nasıl olabileceği konusunda çalışmalara başladığı açıktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarının anlaşma üzerinde yoğun şekilde çalıştığına işaret eden Adorni, Arjantin'in ABD'ye rekabet gücü yüksek ürünler satabileceğini söyledi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Trump, Arjantin ile Serbest Ticaret Anlaşmasına açık olduğunu belirterek, Milei için "büyük bir lider" ifadesini kullanmıştı.

  • Arjantin Hükümeti
  • Serbest Ticaret Anlaşması

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