7 Ocak 2026 Çarşamba
Dünya

ABD ile Danimarka arasında Grönland krizi büyüyor! Askeri müdahale gündemde

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Grönland'a ABD'nin olası bir askeri müdahalesi durumunda Danimarka ordusunun askeri anlamda talimat beklemeden derhal karşılık verebileceği belirtildi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 18:35
Danimarka medya kuruluşu Berlingske, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerinin ardından 1952'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Danimarka ordusunun hazırlıksız yakalanmaması için hazırlanan bir kararı kamuoyuyla paylaştı.

Karara göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, ulusal topraklara yönelik bir saldırı durumunda, resmi bir savaş ilanı olmasa da talimat beklemeden karşılık verebilir.

Belgede, Danimarka askerlerinin "düşman tarafından esir alınan veya başka bir şekilde etkisiz hale getirilen yetkililerden" emir almamalarının da yer aldığı aktarıldı.

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

