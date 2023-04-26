ABD ile Filipinler'den tatbikat: Temsili düşman gemisi hedef alındı

CNN'in haberine göre, Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, Filipincenin temelini oluşturan Tagalog dilinde "omuz omuza" anlamına gelen "Balikatan" isimli tatbikat kapsamında, Filipinler'in Luzon Adası yakınlarındaki sularda bulunan temsili düşman gemisine ateş açıldığı belirtildi.

Tatbikata ABD'den F-35 ve F-16 savaş uçakları, HIMARS roketatarları ve Cobra helikopterleri, Filipinler'den FA-50 savaş uçakları, helikopterler ve topçu sistemlerinin katıldığı bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın tatbikatı canlı izlediği kaydedildi.

Filipinler ve ABD ordu komutanlarının yaptığı açıklamada, söz konusu tatbikatın iki ülkenin savaş kabiliyetlerini senkronize etmek için yapıldığı ifade edildi.

Pasifik'teki ABD Donanması Komutanı Korgeneral William Jurney, "İki ülke, bu tatbikatla farklı alanlarda askeri operasyon düzenleme kapasitesini artırdı." dedi.

- TATBİKATLAR, ABD VE ÇİN ARASINDA TANSİYONUN YÜKSELDİĞİ BİR DÖNEMDE YAPILIYOR

ABD ve Filipinler, 11 Nisan'da Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nın yakınındaki tartışmalı sularda on yıllardır düzenlenen Balikatan olarak adlandırılan "en büyük" savaş tatbikatına başlamıştı.

Tatbikatlar, Çin'in, ABD'nin Filipinler'deki askeri üslere erişimine izin verilmesini eleştirdiği ve Washington ile Pekin arasında Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'ndaki tartışmalı sularda tansiyonun yükseldiği bir dönemde düzenleniyor.

Her yıl düzenlenen tatbikatlara 17 bin 600'den fazla askeri personel katılırken, bu sene Balikatan tatbikatına 12 bin 200 Amerikalı, 5 bin 400 Filipinli, 111 Avustralyalı asker iştirak ediyor.

Filipinler ile başlayan ortak tatbikat, Çin'in bölgedeki yükselişine "daha iyi karşı koymak için" ittifak ağını güçlendiren ABD'nin askeri gücünün Asya'daki son gösterisi olacak.

Balikatan tatbikatı, 28 Nisan'a kadar devam edecek.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları" (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.