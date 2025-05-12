ABD ile Hamas anlaştı, Netanyahu baktı... İsrail'den itiraf: Bilgimiz yok

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, esir asker Alexander'ın yakında ailesiyle kavuşacağını belirterek, bu gelişmenin yaşanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın Alexander'ı serbest bırakacak olmasını, ABD ve arabulucu Katar ile Mısır'ın gösterdiği çabalara karşılık "iyi niyetle atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Bu gelişmenin çatışmayı sonlandırmak için gereken adımların ilki olmasını umduğunu belirten Trump, "O kutlama gününü dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını" ve ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da, Hamas'ın ateşkes görüşmelerini yeniden başlatma umuduyla Alexander'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini doğrulamıştı.

İSRAİL, ABD'NİN GAZZE'DEKİ ESİRİN SERBEST BIRAKILACAĞI BİLGİSİNİ KENDİLERİYLE PAYLAŞTIĞINI DUYURDU

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın "herhangi bir karşılık ve koşul olmaksızın Gazze Şeridi'nde tutulan söz konusu Amerikan vatandaşı esiri serbest bırakacağı bilgisini" Tel Aviv yönetimi ile paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "ABD, bu hamlenin, esirlerin Witkoff'un önerdiği (ateşkes) taslak uyarınca serbest bırakılması için müzakerelerin önünü açması beklentisini İsrail'e bildirdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Witkoff planı çerçevesinde esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin başlamasına hazırlık yaptığı belirtildi.

Ayrıca müzakerelerin İsrail politikasına göre, "ateş altında, savaşın tüm hedeflerine ulaşma kararlılığıyla gerçekleşeceği" öne sürüldü.

Öte yandan İsrail basını, Hamas'ın Washington yönetimiyle Idan Alexander'ın serbest bırakılması için görüştüğünü duyurmasının ardından ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un yarın İsrail'e geleceğini yazdı.

Witkoff'un Idan Alexander'in serbest bırakılmasından önce ayrıntıları netleştirmek üzere bölgeye geleceği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail'in Kanal12 televizyonuna konuşan bir İsrailli kaynak, Tel Aviv yönetiminin "ABD'nin Hamas ile yürüttüğü görüşmeden bilgisi olmadığını" aktardı.

İsrail Hayom gazetesi, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın 48 saat içinde serbest bırakılmasının beklendiğini aktararak Tel Aviv yönetiminin bunun karşılığında Gazze'ye insani yardım girişine izin vereceğini belirtti. Gazeteye konuşan İsrailli bir kaynak, İsrail'in Gazze'deki esirin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki Filistinli herhangi bir esirin serbest bırakılmayacağını iletti.

Aynı şekilde, Walla internet sitesi, Gazze'deki esir Alexander serbest bırakılması geçici bir ateşkes sağlanması gerekeceğini ancak bunun sadece saatler süreceğini belirtti. Witkoff'un İsrail'i ziyaretinde esirin serbest bırakılması sürecini görüşeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve 3 aşamadan oluşması beklenen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sona ererken ateşkesin uzatılması için yeni bir taslak sunmuştu.

Witkoff'un ateşkes taslağının içeriğine ilişkin resmi detaylı bir bilgi paylaşılmamıştı.

Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin girişimiyle Hamas'ın son günlerde ABD yönetimiyle görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı Gazze Şeridi'ndeki asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını belirterek, Alexander'ın serbest bırakılmasının, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri" olacağı aktarıldı.

Hamas açıklamasında, "yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze'nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için" hazır olduğunu vurguladı.

Hamas hareketi, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye'ye süreç boyunca çabalarından dolayı teşekkür etti.

ASKER ESİR, NETANYAHU VE TRUMP'A SESLENMİŞTİ

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander, Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugaylarının yayınladığı videosunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı olduğunu kaydetmişti.

Alexander, "Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı oldun?" ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları, Kasım 2024'te Trump ABD başkanı seçildikten sonra ailesinin de onayıyla Alexander'ın, Trump'a seslendiği bir video daha yayınlamıştı.

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