ABD ile Hamas arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Görüşmelerde ilerleme sağlandığına ilişkin Hamas ve Washington'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasını ele almak üzere salı günü bölgeyi ziyaret edeceği kaydedildi.

- İsrail, anlaşma müzakereleri için yarın Doha'ya heyet gönderecek

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için yarın Doha'ya gönderileceği duyurulan İsrail heyetinin yetkilerinin bugün yapılacak kabine toplantısında belirleneceği bildirildi.



Haberde, Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in yer almayacağı bildirildi.



İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, birinci aşaması sona ermesine karşın ikinci aşama müzakerelerinin hala başlamadığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndereceği duyurulmuştu.

İsrail'in başta ABD olmak üzere arabulucuların davetini kabul ederek Doha'ya heyet göndermeye karar verdiği, bu bağlamda müzakereleri ilerletmek amacıyla heyetin yarın Katar'a gideceği bildirilmişti.

-ABD İLE HAMAS ARASINDA YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesi, ABD'nin Hamas'la ABD vatandaşı İsrailli esirlerin salınması için doğrudan görüşmeler yürüttüğünü duyurmuştu.

Washington yönetiminin Hamas ile Gazze Şeridi'ndeki özellikle ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin serbest kalması için doğrudan görüşmeler yaptığını açıklaması Tel Aviv'i rahatsız etmişti.

İsrail basınına göre, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Hamas'la görüşmeleri yürüten ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in rızasını almadan Hamas'a bir teklif sunmasına karşı çıktıklarını" iletmişti.

Tel Aviv yönetimi, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insanı yardımların girişini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu ihlali üzerine ateşkes belirsizliğini korurken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü belirtilmişti.

AA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynak, birkaç hafta önce gerçekleşen görüşmenin ilk olmadığını ve görüşmede Hamas'ın ABD'li yetkiliye ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin gerekliliğini vurguladığını aktarmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için Hamas ile doğrudan görüştüğü iddiasını doğrulamıştı.





