star.com.tr 02 Ekim 2020 Cuma 21:22 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 21:22

ABD, Hindistan'ın ile Çin arasında Doğu Ladakh'ta yaşanan gerilim artarken Hindistan'a büyük bir destek açıkladı. Pentagon, Hindistan'ın C-130J Super Hercules kargo uçağı filosu için 90 milyon dolar değerinde ekipman, yedek parça ve lojistik destek satın alma talebini onayladı.

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı Kongre'ye yaptığı bildirimde, önerilen satışın ABD-Hindistan stratejik ilişkisini güçlendirmeye ve büyük bir savunma ortağının güvenliğini artırmaya yardımcı olarak ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyeceği vurgulanırken anlaşmanın, Hint-Pasifik ve Güney Asya bölgesinde siyasi istikrar, barış ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç olmak için önemli bir adım olduğu ifade edildi.

C-130J Super Hercules'in ekipman, yedek parça ve lojistik destek imkanlarının yanı sıra Hindistan, ABD'ye bir AN / ALR-56M gelişmiş radar uyarı sistemi, 10 hafif gece görüş dürbünü, 10 gece görüş gözlüğü, GPS ve elektronik savaş siparişi de verdi.

Önerilen satış, daha önce tedarik edilen uçağın Hindistan Hava Kuvvetleri, Ordu ve Deniz Kuvvetleri nakliye gereksinimleri, yerel ve uluslararası insani yardım ve bölgesel afet yardımının ihtiyaçlarını karşılamak için etkin bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

2013 yazında, Hindistan Hava Kuvvetleri, Ladakh'taki Daulat Beg Oldi uçak pistinde 16.614 ft yükseklikte bir C-130J ile en yüksek inişi gerçekleştirmişti. Söz konusu uçağın, ABD tarafından Afganistan ve Irak'ta yoğun olarak kullanıldığı biliniyor.

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