Star.com.tr 25 Mart 2021 Perşembe 18:19 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 18:20

ABD ile İngiltere tarafından ortaklaşa yapılan açıklamada "1 Şubat'ta demokrasiye darbe yapan Myanmarlı generalllerin kontrolündeki iki holdinge yaptırım uygulandı." denildi.

ABD yönetimi darbe girişini v sonrasında yaşanan şiddet olaylarını "aşırı ve kanlı" olarak niteledi.

ABD, yaptığı açıklamada, yaptırımların Myanma Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) ve Myanmar Economic Corporation Ltd'yi (MEC) hedef aldığını söyledi.

İngiltere, Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlarına yönelik ciddi insan hakları ihlallerini de gerekçe göstererek benzer yaptırımlar uyguladı.

ABD ayrıca darbeye karışan askerlerin ülkesindeki varlıklarını dondurduğu ve generallere yaptırımların devam edeceğini açıkladı.

Myanmar ordusunun temel gıda maddelerinden telekomünikasyona, gayrimenkule kadar değişen katagorilerde ticari mallarına yaptırım geleceği iddia edildi.

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