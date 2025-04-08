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Dünya

ABD ile İran arasında sürpriz gelişme! Tarih belli oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da başlayacağını duyurdu.

AA8 Nisan 2025 Salı 07:25 - Güncelleme:
ABD ile İran arasında sürpriz gelişme! Tarih belli oldu
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Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran ve ABD, cumartesi Umman'da üst düzey dolaylı görüşmelerde bir araya gelecek. Bu bir fırsat olduğu kadar bir testtir de. Top ABD'nin sahasında." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Tehditleri de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, önerdikleri dolaylı müzakere formatı için Washington'un kararını beklediklerini bildirmişti. Bekayi, arabuluculuk için Umman'ın öncelikli aday olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında görüşmenin doğrudan yapılacağını öne sürmüştü. Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

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