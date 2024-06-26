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Dünya

ABD ile İsrail arasında derin çatlak! Netanyahu: Anlaşmazlıklar çözülmedi

Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile silah sevkiyatı konusunda yaşanan “anlaşmazlıkların haftalardır kapalı odalarda çözülmediğini” söyledi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 20:11 - Güncelleme:
ABD ile İsrail arasında derin çatlak! Netanyahu: Anlaşmazlıklar çözülmedi
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Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, Washington'da temaslarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ile anlaşmazlıklara dair açıklamasına tepki gösterdi.

Netanyahu, "(ABD ile) anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmediğinde, İsrail Başbakanının askerlerin ihtiyacı olanı getirmek için açıkça konuşması gerektiğini" savundu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinin başında yaptığı açıklamalarına yer verilmişti.

Gallant'ın, "ABD halkını aileleri olarak gördükleri, anlaşmazlıklar ortaya çıkabileceğini ancak her ailede olduğu gibi bunu ev içinde tartıştıklarını" ileri sürdüğü belirtilmişti. Açıklamaya göre, Gallant ayrıca, ABD ile anlaşmazlıkları "kapalı odalarda çözdüklerini" öne sürmüştü.

"ÇARPICI BİR DÜŞÜŞ VAR"

Netanyahu, 18 Haziran'da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, ertesi günkü hükümet toplantısında ise ABD'nin silah yardımlarında "çarpıcı bir düşüş" olduğunu savunmuştu.

Netanyahu ayrıca, ABD'li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini" iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun "ABD'nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu" yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtmişti.

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