'ABD ve İsrail'i parçalayacağız, ölümlerine bizzat şahit olacaksınız'

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ve Amerikan medeniyetinin bir nesilden fazla sürmeyeceğini söyleyerek İranlı gençlere, iki ülkeyi parçlayacaklarının sözünü verdi. Hamaney gençlere, kendilerinin de bu sona şahitlik edeceği vaadinde bulundu.

Hamaeney gençlere, ''Siz gençler yozlaşmış Amerikan medeniyeti ve İsrail'in ölümüne şahit olacağınıza emin olabilirsiniz.'' şeklinde seslendi.

Hamaney, daha önce de ABD ve İsrail ''kıyamaeti'' ile ilgili çeşitli tezler savunan Hamaney, ''Önümüzdeki 25 yıl içinde siyonist rejim yıkılacak'' demişti.

Öte yandan neredeyse kimse Washington ile Tahran arasında son günlerde tırmanan gerilim ile ilgili savaş öngörüsünde bulunmuyor. Ancak her iki ülkenin karşılıklı tehdit içeren adımları devam ediyor.