ABD ile Japonya'dan tarife müzakeresi

Japon haber ajansı Jiji Press'in haberine göre, Başbakan İşiba, Kyoto kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Haziran ayında Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nde ABD ile bir anlaşmaya varmayı hedeflediklerini belirten İşiba, bu kapsamda tarife müzakerelerini zirve süresince sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

G7 MARJINDA BULUŞMA

Japonya Başbakanı İşiba, ABD Başkanı Donald Trump ile iki gün önce yaptığı telefon görüşmesinde ekonomik ilişkileri ele aldı.

İşiba, G7 Liderler Zirvesi marjında, ABD Başkanı Trump ile ikili düzeyde görüşmeyi planladığını ifade etti.

G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı Kanada'nın ev sahipliğinde, Alberta eyaletinin Kananaskis bölgesinde 15-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Zirveye Güney Kore, Avustralya ve Hindistan liderlerinin de katılması bekleniyor.