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Dünya

ABD ile Kosova arasında anlaşma

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD ile ülkesi arasında 'stratejik diyaloğun' başlatılmasını sağlayacak anlaşmanın yakın zamanda imzalanacağını duyurdu.

AA10 Ocak 2025 Cuma 15:32 - Güncelleme:
ABD ile Kosova arasında anlaşma
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Cumhurbaşkanı Osmani, Başkent Priştine'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde ABD Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Verma'yı kabul etti.

Osmani, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Verma'nın Kosova ile ABD arasında "stratejik diyaloğun" başlamasını sağlayacak anlaşmanın yakın zamanda sonuçlanacağını teyit ettiğini bildirdi.

Osmani, paylaşımında, "Kosova halkına verdiği bu destekten dolayı ABD hükümetine teşekkür ediyor ve Kosova'nın çıkarları doğrultusunda yoğun işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kosova vatandaşlarının çıkarları açısından çok önemli alanları içerecek Stratejik Diyalog Anlaşması'nı sonuçlandırmak üzere ekiplerimiz yakında bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Verma, Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de görüştü.

Verma, Kosova'nın ardından Sırbistan'ı da ziyaret edecek.

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