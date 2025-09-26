İSTANBUL 22°C / 16°C
27 Eylül 2025 Cumartesi
  • ABD ile krizi fırsata çevirme peşindeler! Rusya'dan çılgın teklif geldi: 84 adet Su-57 alımı için geri sayım
Dünya

ABD ile krizi fırsata çevirme peşindeler! Rusya'dan çılgın teklif geldi: 84 adet Su-57 alımı için geri sayım

ABD ile son dönemde yaşanan gergin ilişkiler ve yerlilik odaklı çalışmalar sonrası Rusya'dan son dakika bir teklif geldiği bildirildi. Moskova, söz konusu teklifle tam 84 adet Su-57 savaş uçağı satışı noktasında tüm şartları kabul ettiği belirtildi. Söz konusu satışın gerçekleşmesi durumunda gelişmiş özelliklere sahip Su-57'lerin eskiyen savaş uçaklarının yerini alacağı ve önemli bir hava açığını karşılayacağı vurgulandı.

26 Eylül 2025 Cuma 22:01
ABD ile krizi fırsata çevirme peşindeler! Rusya'dan çılgın teklif geldi: 84 adet Su-57 alımı için geri sayım
ABONE OL

ABD ile yaşanan gerilim devam ederken yabancı basından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hindistan yönetiminin, ABD ile gergin ilişkileri ve yerelleştirmeye odaklanması nedeniyle Rusya'nın Su-57 savaş uçağı teklifini kabul edebileceği ifade edildi.

Hindistan'ın savaş uçağı konusundaki hikayesi, ülkenin Rusya'nın Su-57 teklifini incelemesiyle devam ediyor. Hindistan, 2018'de ortak geliştirmeden çekildi ve uçağın gerçek bir beşinci nesil jeti olmadığını iddia etti.

UÇAK SAYISINA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Washington ile yaşanan gerilim ardından Yeni Delhi rotasını yeniden Moskova'ya çevirdi. Fabrikada üretilen iki filo ve yerel olarak monte edilen üç ila beş filo olmak üzere toplam 84 uçak alımı yapılacağı vurgulandı.

Indian Defense News'e göre, bu seçeneğin şu anda Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından değerlendirildiği bildiriliyor.

RUSYA SATIŞA HAZIR

Moskova, Su-57'lerini satmak için Yeni Delhi'nin tüm koşullarını kabul etmeye hazır. Bu, özellikle motorlar ve kaynak kodu da dahil olmak üzere tüm teknolojinin transferini içeriyor.

Rus havacılık endüstrisi de Hindistan'ın tüm havacılık füze silahlarını entegre etmeyi teklif ediyor. Genel olarak bakıldığında, bu, üreticinin Ukrayna'ya karşı savaşta kapasitesini finanse etmesi ve genişletmesi için ihtiyaç duyduğu oldukça cazip bir anlaşma.

SU-57 ENDİŞELERİ

Hindistan ise anlaşmaya temkinli yaklaşıyor ve Su-57E'lerin zamanında üretim ve teslimatının fizibilitesini değerlendiriyor. Bir diğer endişe ise yaptırımlar.

Ruslar doğru zamanı seçtiler, çünkü Yeni Delhi şu anda hem ABD'nin ekonomik ve politik baskısıyla hem de operasyonel zorluklarla karşı karşıya. Örneğin, eski Sovyet MiG-21'leri hizmet ömürlerinin sonuna yaklaşıyor ve bu da savaş uçağı sayısında bir boşluk yaratıyor.

ABD F-35'İ VE ÇİN J-20'Sİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Su-57'nin Amerikan F-35 veya Çin J-20'siyle boy ölçüşemeyeceğini belirtmek gerekir; ancak yine de birçok dördüncü nesil uçak için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Tüm sorunlara rağmen üretiliyor ve Hindistan sözleşmesinden sağlanan ek fonlar, eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olabilir.

