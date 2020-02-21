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Dünya

ABD ile Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini bildirdi.

AA21 Şubat 2020 Cuma17:16 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 17:16

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde, Afganistan'da şiddetin azaltılması konusunda Taliban ile uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Bu konuda gelecek hafta ABD ile Taliban arasında anlaşma imzalanmasının beklendiğini bildiren Pompeo, "29 Şubat'ta anlaşmanın imzalanması için hazırlıkları sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Pompeo, Afganistan'daki taraflar arasında görüşmelerin yakın zamanda başlayacağını, bunun sonucunda da kapsamlı ve kalıcı ateşkesin olacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Afganistan'da sürdürülebilir barışın elde edilmesi için tek yolun Afganlar için bir araya gelerek bu yolda anlaşmaya varmak olduğunu vurguladı.

- Taliban'dan açıklama

Taliban'dan yapılan açıklamada da ABD ile Taliban arasında yapılan barış görüşmeleri sonucu varılan anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanacağı bildirildi.

Barış anlaşması imza töreni için hazırlıkların yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD, Afgan makamları ve Taliban'ın elindeki tutukluların serbest bırakılması için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, ABD ile varılan anlaşmada, Afgan diyaloğunun başlaması ve ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

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