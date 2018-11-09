ABD ile Taliban arasında barış müzakereleri devam ediyor

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın, Taliban ile barış müzakerelerini ilerletmek için Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Khalilzad'ın 8 ila 20 Kasım arasında söz konusu ziyaretleri gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Khalilzad, Afgan hükümet yetkilileri ve diğer ilgili taraflarla Taliban'ın da dahil olduğu Afganistan müzakerelerin sürdürülebilir bir barışa yönlendirilebilmesi için bir araya gelecek. Sürdürülebilir bir barış da, tüm Afgan halkının ülkelerinin geleceği konusunda söz sahibi olmasıyla sağlanır." ifadesi kullanıldı.

Khalilzad'ın, ekim ayında Afganistan'a yaptığı ziyarette, Afgan hükümeti ve Taliban'a yetkili müzakere ekipleri kurma çağrısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, savaşın sona ermesinin yanı sıra ABD ve dünyaya yönelik terörizm tehdidinin bitmesiyle sonuçlanan politik bir çözüme bağlı kalmaya devam edecektir. Huzurlu bir Afganistan, bölgesel ticaret ve kalkınmada önemli bir rol oynayabilir."

Afgan makamları umutlu

Afganistan Yüksek Barış Şurası Üyesi Muhammed Amin Vukad, Taliban ile görüşmelerin başlaması için çok büyük adımlar atıldığını dile getirerek, süreçten umutlu olduklarının altını çizdi.

Vukad, ülkede barışın tesisi için yapılan her türlü çalışmadan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetinin, geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.