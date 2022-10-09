ABD ile Taliban arasında Katar'da üst düzey görüşme

CNN'in haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımcısı David Cohen, Taliban İstihbarat Başkanı Abdul Hak Vasik ile yüz yüze görüştü.

Görüşmede terörle mücadelenin ele alındığı belirtildi.

ABD ile Taliban arasında son olarak eylülde esir takası yapılmıştı.

Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'e yakınlığıyla bilinen Hacı Beşir Nurzey karşılığında Taliban'ın elinde tutuklu bulunan ABD vatandaşı Mark Frerichs serbest bırakılmıştı.

El-Kaide kurucusu Usame Bin Ladin'in halefi Eymen ez-Zevahiri'nin 31 Temmuz'da Kabil'in merkezinde ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile öldürüldüğü açıklanmıştı.