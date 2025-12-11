İSTANBUL 14°C / 7°C
Dünya

ABD ile Venezuela arasında tanker krizi: Beyaz Saray sebebini açıkladı

Önceki gün ABD, Venezuela'ya ait petrol tankerine el koydu. Operasyonun detayına ilişkin bilgi vermeyen Trump, 'İyi bir gerekçeyle el koyduk' demesi üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

11 Aralık 2025 Perşembe 22:51
ABD ile Venezuela arasında tanker krizi: Beyaz Saray sebebini açıkladı
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, dün ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankerine ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu el koyma işleminin ABD Adalet Bakanlığının talebi üzerine gerçekleştirildiğini anlatan Leavitt, "Dün yaşananlara ilişkin, Adalet Bakanlığı bir gemiye el koymak üzere arama emri talep etti ve bu talep onaylandı, çünkü bu gemi, IRGC'ye karaborsa yaptırımlı petrol taşıdığı bilinen yaptırıma tabi bir gölge gemidir. IRGC'nin yaptırıma tabi olduğunu zaten biliyorsunuz." diye konuştu.

ABD'li Sözcü, söz konusu el koyma işleminin bölgedeki gerilimi daha da artıracağı iddialarına katılmadıklarını belirterek, Donald Trump yönetiminin Venezuela'dan çıkan uyuşturucu trafiğini sona erdirmeye ve bu ülke üzerindeki yaptırımları uygulamaya kararlı olduğunu vurguladı.

TANKER, ABD'DE BİR LİMANA GÖTÜRÜLECEK

Gemideki soruşturmanın sürdüğünü aktaran Leavitt, "Taşınan petrolle ilgili tüm kanıtlar ele geçiriliyor. Bundan sonra gemi bir ABD limanına götürülecek ve gemideki petrole ABD el koymayı planlıyor. Ancak bu petrole el konulması noktasında yasal bir süreç var ve bu yasal süreç izlenecek." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt ayrıca, Trump'ın amacının Venezuela ile çatışmaları artırmak veya bir savaşa girmek olmadığını savunarak "Başkan, uzun süren bir savaştan kesinlikle hoşlanmıyor. Bu konuda çok net. Kendisi barış istiyor. Ama aynı zamanda ABD'ye kaçak olarak sokulan yasa dışı uyuşturucuların son bulmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere, "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

