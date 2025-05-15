İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2025 Perşembe / 18 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7005
  • EURO
    43,4851
  • ALTIN
    4007.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ile yeni temas! Hamas 'hazırız' diyerek duyurdu
Dünya

ABD ile yeni temas! Hamas 'hazırız' diyerek duyurdu

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları sürerken, Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, barış için tüm esirleri salıvermeye hazır olduklarını ABD'li temsilcilere ilettiklerini açıkladı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
ABD ile yeni temas! Hamas 'hazırız' diyerek duyurdu
ABONE OL

İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Naim, Gazze'de saldırıların sona ermesi için ABD yönetiminden temsilcilerle görüştüklerini söyledi.

Akan kanı durdurmak için tüm esirleri salmaya hazır olduklarını dile getiren Naim, "Amerikalılara ve aracılara savaşı bitireceğine emin olabileceksek tüm esirleri hemen salıvermeye hazır olduğumuzu söyledik." diye konuştu.

ABD yönetiminden temsilcilere tüm İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi, yardımların bölgeye girişine izin verilmesi, Gazze'nin zorunlu yerinden edilme olmadan yeniden inşası gibi şartlarını ilettiklerini de anlatan Naim, bazen olumlu yanıtlar aldıklarını da ifade etti.

Naim, başka ülkelerde ve İsrail'de hükümetlerin protesto edildiğini, Hamas'ı da istemeyenler olduğunu ancak Hamas'ın Filistinlilerin büyük bölümünü temsil ettiğini belirtti.

İsrail'in 75 yılı aşkın işgalinin bugüne zemin hazırladığının altını çizen Naim, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten önce de Filistinlilerin öldürüldüğünü vurguladı.

Naim, İsrail'in kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğunu, batıdan ve Amerika'dan destek aldığını kaydederek işgal altındaki insanların direnme hakkı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok alanda önemli işler yaptığını belirten Naim, "Bu bölgede ve bölge dışında Başkan Trump çok önemli işler yaptı. Bunu Ukrayna'da, Suriye'de ve Yemen'de gördük." dedi.

"İNANIYORUZ Kİ TRUMP YAPTI VE DAHA FAZLA DA YAPABİLİR"

Tansiyonu düşürmek ve barış içinde bir dünya için İran'la görüşmelerin Hamas'ı ABD'yle görüşmek için motive ettiğini anlatan Naim, "İnanıyoruz ki Trump yaptı ve daha fazla da yapabilir. Başkan Trump'ta barışçıl bir ortama ulaştıracak kapasite ve iradenin olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Naim, savaşı bitirecekse Gazze yönetimini devredebileceklerini de ABD'lilere ilettiklerini kaydetti.

Naim'le yapılan söyleşiye üzerine Sky News'e konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt, Hamas'ın barış konusunda ciddiyetini göstermediğini, yanlış şekilde esirleri tutmayı sürdürdüğünü kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.