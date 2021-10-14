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Dünya

ABD ile Yunanistan imzaları attı: Komşu savaşsız işgali resmen onayladı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Söz konusu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD mevcut üslerin dışında ek olarak başka üsler de açabilecek.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 18:55 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:57
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Yunan ve Amerikalı heyetler bu yıl üçüncüsü düzenlenen ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık eden iki ülke dışişleri bakanları öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, savunma, güvenlik, iklim, terörle mücadele ve insani yardım gibi konuları kapsadığını ifade eden Blinken, "Heyetlerimizin tüm bu alanlarda görüşlerimizi birleştirip somut adımlara dönüştürecek bir ilerleme kaydedecekleri konusunda güvenim tam." dedi.

Yenilenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'na da değinen Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yunan Bakan Dendias ise iki ülke arasındaki diyaloğun "daha önce benzeri görülmemiş bir noktaya" ulaştığını ve heyetlerin gün içinde bu diyalog ve iş birliğini daha da ileri taşımak üzere birçok konuyu ele alacağını dile getirdi.

Dendias, "Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın güncellenmesi uzun dönem ortaklığımızın sembolik ve önemli bir temelini teşkil edecektir." dedi.

İtalya ve Mısır'da deniz yetki alanları konusunda anlaşma yaptıklarını belirten Dendias, Doğu Akdeniz'de diğer ortaklarla iş birliği yapmaya devam ettiklerini ve gün içinde Washington'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al-Nahyan ile de görüşeceğini ifade etti.

İki bakan açıklamalarının sonrasında yenilenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

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