ABD Başkanı Donald Trump, The Sun gazetesine konuştu. ABD ve İngiltere ilişkilerine değinen Trump, "Bu ilişkinin eskisi gibi olmadığını görmek çok üzücü" dedi. Trump, kendisine sorulan "İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Müslüman seçmeni siyasi nedenlerle kaybetmek istemiyor mu?" sorusuna "Olabilir" yanıtını verdi.

Trump, "harika ilişkilerim olan, sevdiğim İngiltere halkı da bunu duyduğu için üzüldü. Ama biliyor musunuz? Ona bol şans diliyorum" ifadelerini kullandı. İngiltere'ye yönelik açıklamalarını sürdüren Trump, "Londra, korkunç bir belediye başkanı ile çok farklı bir yer. Orada korkunç bir Belediye başkanı ve bazı korkunç insanlar var. Ama oldukça farklı bir yer" dedi.

Başkan Trump, zor durumda olan İşçi Partisi liderine nasıl tavsiyelerde bulunacağı sorusuna, "İki çok basit şey. Kuzey Denizi'ni açın. Enerji fiyatlarınız tavan yapmış durumda. Ve sizden nefret eden yabancı ülkelerden insanların girişini engelleyin. Kuzey Denizi'ni açın ve uzak diyarlardan insanların ülkesine akın etmesini engelleyin" dedi.

Orta Doğu'da yaşanan savaşa yönelik açıklamalarını sürdüren Trump, "Size çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Çok baskın bir gücüz. Herkesin üzerinde ve üstünde çok baskın bir gücüz ve muhtemelen fark ettiğiniz gibi çok iyi durumdayız" dedi.

İngiltere'nin İran saldırılarındaki rolüne de değinen Trump, "ABD, Orta Doğu'da savaşmak için artık en eski müttefikine ihtiyaç duymuyor. Bu önemli değil, ama Starmer yardım etmeliydi. Yardımcı olmadı. İngiltere'den bunu beklemezdim. Yani, Fransa harika davrandı.

Hepsi harika davrandı. İngiltere diğerlerinden çok farklı davrandı. NATO Genel Sekreteri'nin söylediği harika sözleri duydunuz. Mark Rutte, o harika. Hayır, hepsi oldukça harikaydı, ama Keir'in çok farklı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

