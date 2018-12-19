ABD, Irak'ın Suriye sınırı yakınlarında yeni bir üs kurdu

Bağdat merkezli El-Mashriq gazetesinde yer alan haberde, ABD birliklerinin, Irak başkenti Bağdat'ın yaklaşık 400 kilometre batısındaki Al-Kaim kasabasına bağlı El-Maliha bölgesinde askeri üs kurdukları bildirildi. Gazetenin Al-Kaim Belediye Başkanı Ahmed El-Mahalavi'den aktardığı haberde, bölgede Aralık ayı başlarında Al-Kaim yakınlarında bir üs kurulduğu, bunun ise kurulan ikinci üs olduğu bildirildi. Mahalavi yaptığı açıklamada, yeni üssün Suriye sınırına yakın olduğunu, Suriye sınırına yakın bir bölgede konuşlandırılan ABD kuvvetlerini izlemeyi ve korumayı amaçladığını bildirdi. Haberde ayrıca, Anbar Eyalet Meclisinin Üyesi Frahan Al-Dulaimi'nin, ABD kuvvetlerinin eyalet makamlarını askeri üsler hakkında bilgilendirmediği, il meclisinin ABD kuvvetlerinin bölgede üsler inşa etmesini engellemek için hiçbir güce sahip olmadığı ifadeleri yer aldı.

Irak hükümeti 2018 başlarında yaptığı açıklamada, 2017'de ülkedeki DEAŞ yenilgisinden sonra Irak'taki ABD askerlerinin sayısını aşamalı olarak azaltmak için bir koordinasyon olduğunu bildirmişti. Irak’ta DEAŞ militanlarına karşı verilen savaşlarda Irak’a destek vermek için 5 binden fazla ABD askeri görevlendirilmişti. ABD askerleri, hem Irak hem de Suriye'de DEAŞ hedeflerine karşı hava saldırıları yürüten ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun bir parçasıydı.