ABD-İran barış masasının ilk etkisi: Petrol ve kömür fiyatlar geriledi

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığına dair son açıklamalar enerji fiyatlarını aşağı çekmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, 12 Haziran Cuma günü 87,33 dolardan kapandı. ABD ve İran arasında anlaşma sağlandığının açıklanmasıyla düşme eğilimini sürdüren Brent petrol, bugün saat 09.30 itibarıyla cuma kapanışa göre yüzde 4,4 azalışla 83,44 dolardan işlem gördü. Newcastle kömür kontratı yüzde 2,6 düşüşle ton başına 145 dolardan, TTF'de işlem gören temmuz vadeli doğal gaz fiyatı ise geçen hafta kapanışa göre yüzde 5,7 azalışla megavatsaat başına 44,1 avrodan işlem gördü.

Anlaşmadan önceki son kapanış olan 12 Haziran'da, Brent petrolün varil fiyatı 87,33 dolar, Newcastle kömür kontratı ton başına 148,9 dolar ve TTF'de işlem gören temmuz vadeli doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 46,77 avrodan işlem gördü.

Enerji fiyatları, ABD-İran anlaşmasının piyasalarda yarattığı olumlu havanın etkisiyle düşmesine rağmen hala savaş öncesi döneme göre yüksek seyrediyor.

GEÇEN HAFTA ENERJİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SİNYALLERİ BAŞLADI

Brent petrolün varil fiyatı 8-12 Haziran döneminde en yüksek 98,08 dolar seviyesine ulaşırken, en düşük 85,80 doları görmüştü.

Bu dönemde Trump, anlaşma ve ateşkes mesajları yayımladı. Bu mesajlar diplomatik amaç taşımasının yanı sıra enerji piyasalarındaki beklentileri yönlendiren önemli unsurlardan biri olarak öne çıktı. Geçen hafta ABD ile İran arasında anlaşmaya yaklaşıldığına yönelik haber akışı, enerji piyasalarında risk primini kısmen azalttı.

Petrol fiyatları, geçen hafta Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal etmesinin ardından gerilemeye başladı. Fiyatlar, anlaşmaya varıldığı haberinin ardından ise düşüşünü sürdürdü. 15 Haziran'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını bildirdi. Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını ifade etti.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi.

Taslak anlaşmada, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir geçiş ücreti olmaksızın derhal yeniden açılması ve deniz taşımacılığı hacminin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılması öngörülüyor. Buna karşılık İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunması ve zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin endişeleri gidermesi bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI RİSKLERİ AZALTACAK

Geçen hafta, kömür ve doğal gaz piyasasında da ABD ve İran arasında anlaşma söylemlerinin yoğunlaşmasıyla aşağı yönlü hareketlilik hızlandı.

Asya piyasaları için referans kabul edilen Newcastle kömür vadeli kontratı, 8-12 Haziran döneminde en yüksek 152,25 dolara kadar çıktı. Anlaşma beklentisine dair haberlerin etkisiyle kömür fiyatı 12 Haziran'da gün içinde 147,5 dolara geriledi ve günü 148,9 dolardan kapattı.

Avrupa doğal gaz piyasasında da benzer bir eğilim izlendi. Küresel LNG ticaretinin önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin anlaşma ile beraber azalacağına dair beklentiler fiyatları aşağı yönlü ivmeledi. Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli doğal gaz kontratları, geçen hafta megavatsaat başına en düşük 46,50 avroya geriledi ve 12 Haziran'da haftayı 46,77 avrodan tamamladı.

Gelecek günlerde anlaşmanın taraflarca imzalanmasıyla küresel enerji fiyatlarının daha da aşağı inmesi bekleniyor.