Maskat'taki görüşmelerin ardından kamuoyuna yapılan tek resmi açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. Arakçi, "İyi bir başlangıç yaptık, sonraki görüşmeler için kapı açık" ifadelerini kullanmıştı.

Taraflar arasındaki temaslara rağmen görüşmelerden somut bir anlaşma ya da bağlayıcı karar çıkmazken Trump cephesinden İran'a yönelik yeni tehditler geldi.

İRAN İLE ÇALIŞAN ÜLKELERE EK GELİR VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı imzaladı.

UMMAN DENİZİ'NDE ABD FİLOSU GÖRÜNMÜŞTÜ

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun askeri gemiler eşliğinde Umman Denizi'nde seyir yaptığını duyurmuştu.