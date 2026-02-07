İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD İran baskısını artırdı: O ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
Dünya

ABD İran baskısını artırdı: O ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı imzaladı.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2026 Cumartesi 01:44 - Güncelleme:
ABD İran baskısını artırdı: O ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
ABONE OL
Maskat'taki görüşmelerin ardından kamuoyuna yapılan tek resmi açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. Arakçi, "İyi bir başlangıç yaptık, sonraki görüşmeler için kapı açık" ifadelerini kullanmıştı.

Taraflar arasındaki temaslara rağmen görüşmelerden somut bir anlaşma ya da bağlayıcı karar çıkmazken Trump cephesinden İran'a yönelik yeni tehditler geldi.

İRAN İLE ÇALIŞAN ÜLKELERE EK GELİR VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı imzaladı.

UMMAN DENİZİ'NDE ABD FİLOSU GÖRÜNMÜŞTÜ

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun askeri gemiler eşliğinde Umman Denizi'nde seyir yaptığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.